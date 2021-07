La conduttrice si è sposata! Dopo l’annuncio delle nozze in diretta | eccola in bianco accanto al marito

(Di lunedì 5 luglio 2021)era arrivato intv, ora pure il gran giorno della. È stata lei stessa a pubblicare alcuni scatti del matrimonio sul suo profilo Instagram, raccogliendo subito un’infinità di auguri e cuoricini. Nella didascalia del post una sola parola a descrivere questo momento unico, irripetibile, ovvero “daydream” per sottolineare come sia stato coronato un vero e proprio sogno d’amore, sopraggiuntouna storia solida alle spalle e la nascita di Roberto Leone, il loro bambino nato 4 anni fa. Alessandra Viero ha detto sì: la giornalista e ...

Alessandra Viero , giornalista e conduttrice di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi , si è sposata. Ad annunciarlo è stata proprio la neo sposa, che ha pubblicato un post su Instagram. La redazione del programma di Rete 4 si è subito ... Fiori d'arancio per la giornalista e conduttrice che affianca Gianluigi Nuzzi a Quarto ...