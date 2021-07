Advertising

dariomasiero : RT @Digital_Day: Un traguardo scientifico notevole - Earth40075 : La Cina sperimenterà il laser più potente di sempre: 100 petawatt capaci di “rompere il vuoto” - Earth40075 : La Cina sperimenterà il laser più potente di sempre: 100 petawatt capaci di “rompere il vuoto” - ReTwitStorm_ita : La Cina sperimenterà il #Laser più #Potente di #Sempre: 100 #Petawatt #Capaci di “#Rompere il vuoto”… - Digital_Day : Un traguardo scientifico notevole -

Ultime Notizie dalla rete : Cina sperimenterà

DDay.it - Digital Day

L'impianto Station of Extreme Light (SEL) di Shangai, in, sta per compiere una svolta tecnologica che lo porterà a emettere nel 2023 il raggio laser più potente al mondo: 100 PW (petawatt), pari a 10.000 volte la potenza di tutte le reti elettriche del ......Anche lasta progredendo con studi di un'alternanza di vaccini anti - covid messi a punto nel paese. E proprio in questi giorni, in Gran Bretagna inizieranno test analoghi in cui si...