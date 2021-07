La campagna vaccinale in Egitto? Priorità ai parlamentari e ai loro familiari, gli altri poi (Di lunedì 5 luglio 2021) In Egitto la campagna vaccinale – ammesso che si possa parlare di una campagna e non di decisioni improvvisate, senza una chiara strategia e un piano di comunicazione – è stata annunciata il 24 gennaio. Oltre un mese dopo, il 28 febbraio, sono iniziate le prenotazioni online per gli operatori sanitari, le persone anziane e quelle con pregressi problemi di salute. In quattro giorni si sono registrate oltre 150.000 persone. Poi, improvvisamente, il 6 marzo – prima che milioni di egiziani anziani e malati cronici potessero prenotarsi o ricevere almeno la prima dose – le prenotazioni sono state aperte a chiunque. Il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Inla– ammesso che si possa parlare di unae non di decisioni improvvisate, senza una chiara strategia e un piano di comunicazione – è stata annunciata il 24 gennaio. Oltre un mese dopo, il 28 febbraio, sono iniziate le prenotazioni online per gli operatori sanitari, le persone anziane e quelle con pregressi problemi di salute. In quattro giorni si sono registrate oltre 150.000 persone. Poi, improvvisamente, il 6 marzo – prima che milioni di egiziani anziani e malati cronici potessero prenotarsi o ricevere almeno la prima dose – le prenotazioni sono state aperte a chiunque. Il governo ...

