La B presenta il nuovo pallone | ma il Benevento lo calcerà?

La Lega B ha presentato il Kombat Ball 2022, pallone ufficiale del prossimo campionato al via il 20 agosto. La sfera – si legge nel comunicato – rappresenta simbolicamente le 20 città e i suoi tifosi, uniti dalla stessa passione. L'innovativo design da 24 pannelli si ripropone anche in questa edizione, con la superficie esterna che è stata studiata ispirandosi alle palline da golf, con microscanalature che aumentano l'aerodinamicità. La pressione uniformemente distribuita tra i pannelli, e intorno alla palla, consente di migliorare le performance in campo dei giocatori, con colpi accurati e più ...

