Khaby Lame è il secondo tiktoker più seguito al mondo | superata Addison Rae

SkyTG24 : TikTok, Khaby Lame ha superato Addison Rae. È il secondo più seguito al mondo - La7tv : #la7retweet Khaby Lame ha superato anche Addison Rae, ora è il secondo più seguito su Tik-tok. - Giuliaravi : RT @SkyTG24: #KhabyLame ha scalzato la ballerina, cantante e influencer Addison Rae diventando di fatto il secondo tiktoker più seguito al… - SkyTG24 : #KhabyLame ha scalzato la ballerina, cantante e influencer Addison Rae diventando di fatto il secondo tiktoker più… - infoitscienza : Khaby Lame ha superato Addison Rae su TikTok: ora è il secondo più seguito al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Khaby Lame

Sky Tg24

Maneskin, Awed, Zorzi,; e poi i vostri figli chiusi per ore in camera con un cellulare a non fare apparentemente alcunché: avvertite il disagio, ma vi dite che è il solito scontro generazionale, da sempre il ...ha scalzato la ballerina, cantante e influencer Addison Rae diventando di fatto il secondo tiktoker più seguito al mondo. Non si ferma, dunque, l'ascesa del ventunenne, originario del ...È avvenuto nel corso del weekend, ma il sorpasso era già nell’aria: sono mesi del resto che l’ascesa del ventunenne di Chivasso ...Il merito della crescita di Khaby su TikTok sta nella formula scelta per i suoi video: nessun dialogo. Un ruolo non indifferente l'ha avuto anche l'algoritmo di TikTok, capace di ...