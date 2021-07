Kate Middleton, incubo-Covid: dopo le due dosi di vaccino.... "Molto triste", tam-tam a Palazzo (Di lunedì 5 luglio 2021) Attimi di paura per Kate Middleton, in auto-isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al coronavirus. La notizia è stata resa nota da Kensington Palace e, secondo quanto riportato dal Mirror, la moglie del principe William non avrebbe alcun sintomo. A causa del contatto con un positivo Covid, la duchessa è stata costretta a disertare due eventi di oggi, lunedì 5 luglio, dedicati agli eroi del Sistema sanitario nazionale. Dunque, non potrà prendere parte al servizio di ringraziamento che si terrà alla cattedrale di St Paul questa mattina e al party in giardino a Buckingham Palace nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Attimi di paura per, in auto-isolamentoessere entrata in contatto con una persona positiva al coronavirus. La notizia è stata resa nota da Kensington Palace e, secondo quanto riportato dal Mirror, la moglie del principe William non avrebbe alcun sintomo. A causa del contatto con un positivo, la duchessa è stata costretta a disertare due eventi di oggi, lunedì 5 luglio, dedicati agli eroi del Sistema sanitario nazionale. Dunque, non potrà prendere parte al servizio di ringraziamento che si terrà alla cattedrale di St Paul questa mattina e al party in giardino a Buckingham Palace nel ...

