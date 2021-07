Kane: «Non ho ancora parlato con Paratici. Dopo l’Europeo…» (Di lunedì 5 luglio 2021) Harry Kane ha parlato TalkSport del suo futuro e dell’arrivo di Espirito Santo sulla panchina del Tottenham Harry Kane ha parlato a TalkSport del suo futuro e dell’arrivo di Espirito Santo sulla panchina del Tottenham. «Ogni volta che arriva un nuovo tecnico c’è grande eccitazione attorno al club. Io non ho ancora avuto contatti con lui ovviamente essendo in ritiro con l’Inghilterra e dedicandomi sono alla Nazionale. Spero che ancora per una settimana possa essere così. Espirito Santo è comunque un ottimo allenatore, ha fatto bene ai Wolves e li ha fatti giocare bene. Quando finirà ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) HarryhaTalkSport del suo futuro e dell’arrivo di Espirito Santo sulla panchina del Tottenham Harryhaa TalkSport del suo futuro e dell’arrivo di Espirito Santo sulla panchina del Tottenham. «Ogni volta che arriva un nuovo tecnico c’è grande eccitazione attorno al club. Io non hoavuto contatti con lui ovviamente essendo in ritiro con l’Inghilterra e dedicandomi sono alla Nazionale. Spero cheper una settimana possa essere così. Espirito Santo è comunque un ottimo allenatore, ha fatto bene ai Wolves e li ha fatti giocare bene. Quando finirà ...

