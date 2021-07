Juventus, ultimo saluto alla Carrà: “Ciao Raffaella” (FOTO) (Di lunedì 5 luglio 2021) La morte di Raffaella Carrà lascia il segno in tutto il mondo dello spettacolo e cultura italiani. Anche la Juventus, di cui la cantante e conduttrice era grande tifosa, ha voluto rendere omaggio sui social. “Ciao Raffaella” si legge sul profilo Twitter del club bianconero, con tanto di FOTO che ritrae la Carrà con una maglia juventina. In occasione del nono Scudetto consecutivo della Juve nel 2020, la Carrà aveva anche citato uno dei suoi più grandi successi: “Cara Juve, mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) La morte dilascia il segno in tutto il mondo dello spettacolo e cultura italiani. Anche la, di cui la cantante e conduttrice era grande tifosa, ha voluto rendere omaggio sui social. “” si legge sul profilo Twitter del club bianconero, con tanto diche ritrae lacon una maglia juventina. In occasione del nono Scudetto consecutivo della Juve nel 2020, laaveva anche citato uno dei suoi più grandi successi: “Cara Juve, mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono ...

