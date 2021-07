Juventus, pronto il rinnovo: per Allegri è incedibile (Di lunedì 5 luglio 2021) Juventus – Allegri ha fatto chiarezza sulla propria rosa. Alcuni giocatori sono reputati fondamentali per il funzionamento della squadra. I cosiddetti veterani. Oltre al capitano Chiellini che è vicino al rinnovo, anche un altro difensore potrebbe, presto, firmare il rinnovo di un altro anno proprio per volontà del “nuovo” allenatore Massimiliano Allegri. Stiamo parlando, ovviamente, di Juan Cuadrado. Juventus, le ultime sul rinnovo di Cuadrado Il laterale destro colombiano è indispensabile per il progetto e per richiesta esplicita di Allegri, continuerà ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 luglio 2021)ha fatto chiarezza sulla propria rosa. Alcuni giocatori sono reputati fondamentali per il funzionamento della squadra. I cosiddetti veterani. Oltre al capitano Chiellini che è vicino al, anche un altro difensore potrebbe, presto, firmare ildi un altro anno proprio per volontà del “nuovo” allenatore Massimiliano. Stiamo parlando, ovviamente, di Juan Cuadrado., le ultime suldi Cuadrado Il laterale destro colombiano è indispensabile per il progetto e per richiesta esplicita di, continuerà ...

