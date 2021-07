Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora bianconero. E l’arrivo di Locatelli è ai dettagli (Di lunedì 5 luglio 2021) La Juventus studia le strategie per la prossima stagione, il club bianconero è chiamato a riscattare gli ultimi deludenti risultati. Sono arrivati due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa ma in campionato e Champions League il rendimento non è stato sicuramente all’altezza. La decisione è stata quella del divorzio con Andrea Pirlo, al suo posto è stato ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Il tecnico livornese e la dirigenza sono in contatto per costruire una squadra all’altezza con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto e raggiungere il miglior risultato possibile in Champions ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 luglio 2021) Lastudia le strategie per la prossima stagione, il clubè chiamato a riscattare gli ultimi deludenti risultati. Sono arrivati due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa ma in campionato e Champions League il rendimento non è stato sicuramente all’altezza. La decisione è stata quella del divorzio con Andrea Pirlo, al suo posto è stato ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Il tecnico livornese e la dirigenza sono in contatto per costruire una squadra all’altezza con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto e raggiungere il miglior risultato possibile in Champions ...

