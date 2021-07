Juventus | Arthur valuta l’operazione alla gamba | le ultime

(Di lunedì 5 luglio 2021)starebbendodestra. Tutti i dettagli sulle sue condizioni in vista dell’inizio della stagione Potrebbe essere già in salita l’inizio di stagione di. Il centrocampista brasiliano è reduce da un’annata condizionata dagli infortuni che non sembrano essere completamente risolti. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, infatti,destra. Si sta allenando per essere pronto al raduno, però ha deciso: se ...

ZZiliani : Strano, solo un anno fa il #Barcellona acquistava e metteva a bilancio #Pjanic per 65 milioni (plusvalenza Juve 41,… - Walrus1715 : @arthurhromelo potevi operarti a stagione finita, mannaggia all'architrave della mangiatoia #Arthur #Juventus - salvato87725522 : Ma eventualmente non ci poteva pensare prima il buon #Arthur? #Juventus - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato SHOW | “#Arthur #Vuole #Rimanere alla #Juventus. E su #Rabiot…” - calciomercatoit : ?? CMIT TV | Le ultime sul futuro di #Arthur e #Rabiot -

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! CALCIOMERCATO SHOW - 'Lavuole cedere Rabiot.vuole rimanere' Adrien RabiotNel corso del ...... Paratici potrebbe giocare un brutto scherzo Il ritorno di Allegri al timone dellaporta ... che lasciò Torino appena un anno fa nello scambio conin direzione Barcellona. L'avventura ...È tempo di calciomercato per la Juventus. che avrà l’arduo compito di monetizzare attraverso le cessioni degli esuberi. Da Arthur a Ramsey, passando per i prestiti, la Signora punta a rifarsi il look: ...Nel corso del Calciomercato Show abbiamo fatto il punto sul centrocampo della Juventus: le ultime sul futuro di Arthur e Rabiot ...