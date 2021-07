Juve, Gentile: 'Penso che CR7 rispetterà il contratto' (Di lunedì 5 luglio 2021) "Cristiano Ronaldo ha ancora un contratto in essere e la Juventus non può dirgli di andar via. Credo che, alla fine, lo rispetterà: Penso che rimarrà in bianconero e, nell'ultimo anno prima del ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) "Cristiano Ronaldo ha ancora unin essere e lantus non può dirgli di andar via. Credo che, alla fine, loche rimarrà in bianconero e, nell'ultimo anno prima del ...

Advertising

junews24com : Gentile vota Chiellini: «Come me nel 1982, andiamo in finale» - - Spirito59026561 : @juve_elena Ricambio Ciò che Ricevo Ciò che percepisco???? Anche tu sei Sempre molto gentile ???? Sei una persona sp… - juve_elena : @da_rold1 Rimane così Sandra sei una bravissima persona ????? molto simpatica e gentile ?? - bornjuventino : @Bea_Mary84 Chiellini il problema è solo fisico dovuto anche all’età ma io ho 48 anni di difensori alla juve ne ho… - Cami71Michele : @FrancescaCphoto Chiellini ha marcato bene lukaku in campionato. Ora, era la Juve con difesa affiatata. Vedremo ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Gentile Juve, Gentile: 'Penso che CR7 rispetterà il contratto' Così Claudio Gentile, ex difensore della Juventus di Giovanni Trapattoni, parlando ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, del futuro del portoghese. . 5 luglio 2021

Chiellini - Lukaku, una sfida ad alta quota: 'Romelu è forte come Lewandowski' ... 'che spesso finiscono a lividi' ha raccontato una volta scherzando dopo l'ennesimo Juve - Inter ... non ci sarà una marcatura dedicata, come fu per gli ormai leggendari duelli tra Gentile e Maradona e ...

Juve, Gentile: "Penso che CR7 rispetterà il contratto" - Calcio Agenzia ANSA Juve, Gentile: "Penso che CR7 rispetterà il contratto" "Cristiano Ronaldo ha ancora un contratto in essere e la Juventus non può dirgli di andar via. Credo che, alla fine, lo rispetterà: penso che rimarrà in bianconero e, nell'ultimo anno prima del conged ...

Gentile: “Spagna senza gioco. Italia nettamente favorita. E in finale…” PARAGONI - "Gentile '82 Chiellini di oggi? Un paragone che ci può anche stare. Lo ha dimostrato. I paragoni sono sempre un po' difficili ma penso che Chiellini sia uno dei difensori più forti adesso", ...

Così Claudio, ex difensore della Juventus di Giovanni Trapattoni, parlando ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, del futuro del portoghese. . 5 luglio 2021... 'che spesso finiscono a lividi' ha raccontato una volta scherzando dopo l'ennesimo- Inter ... non ci sarà una marcatura dedicata, come fu per gli ormai leggendari duelli trae Maradona e ..."Cristiano Ronaldo ha ancora un contratto in essere e la Juventus non può dirgli di andar via. Credo che, alla fine, lo rispetterà: penso che rimarrà in bianconero e, nell'ultimo anno prima del conged ...PARAGONI - "Gentile '82 Chiellini di oggi? Un paragone che ci può anche stare. Lo ha dimostrato. I paragoni sono sempre un po' difficili ma penso che Chiellini sia uno dei difensori più forti adesso", ...