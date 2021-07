Julia Roberts posta una rara foto col marito Daniel Moder per celebrare il loro 19° anniversario

(Di lunedì 5 luglio 2021) 'Abbiamo appena cominciato' "scrivesu Instagram pubblicando unache la vede in spiaggia insieme alil 4 luglio in occasione del19°di matrimonio. Dopo quasi vent'anni di matrimonio,è ancora felice insieme alDannycome il primo giorno e lo urla al mondo con unasu Instagram che li vede insieme in spiaggia il 4 luglio. "19 anni. Abbiamo appena cominciato" scrive ...

Advertising

Danilo_mgh : Ieri sera ho visto, per la prima volta, Mangia Prega Ama con Julia Roberts che gira il mondo, Roma compresa, alla r… - DiziDreams : Iniziate le riprese di #GüzelBirRüya con #MeryemUzerli. La storia di due bambini che scappano di casa per incontrar… - minervastreep : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CINEMA ???? Vota, RT e fai votare la MIGLIORE ATTRICE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE Sc… - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CINEMA ???? Vota, RT e fai votare la MIGLIORE ATTRICE di tutti i tempi QUARTI DI… - donvitorap : Troppo bello Julia Roberts deve recuperare rapporto col marito allora va vacanza Roma poi India poi Bali Indonesia… -

Ultime Notizie dalla rete : Julia Roberts

elle.com

Su La7 il film 'Mangia prega ama' cone Xavier Bardem, ha avuto 355mila e 2,3%.Nel cast:, Javier Bardem e James Franco. Tv8: Cani sciolti , il film diretto da Baltasar Kormákur ha tenuto col fiato sospeso una media 0.000.000 spettatori. Share dell'0.00%. Nel cast: ...Forse non tutti lo sanno ma il favoloso vestito rosso della serata all’Opera indossato da Julia Roberts nel film cult Pretty Woman doveva essere nero! Ebbene sì, la produzione lo voleva in black, un a ...Mangia Prega Ama, Solo per vendetta, Cani sciolti, Nato il quattro luglio, Il giovane favoloso. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Una voce per Padre Pio, Delitti in Paradiso, Masantonio - Sezi ...