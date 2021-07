Joe Biden celebra l'America "quasi" indipendente dal Covid

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La forza del partenariato tra Washington e Roma è più importante che mai', cosi il presidente della Repubblica, Se… - lucianonobili : ????”La forza del partenariato tra Washington e Roma è più importante che mai. Usa e Italia uniti da amicizia e ideal… - fattoquotidiano : Usa, Joe Biden sospende le esecuzioni federali e ribalta la decisione di Donald Trump - zazoomblog : Joe Biden celebra lAmerica quasi indipendente dal Covid - #Biden #celebra #lAmerica #quasi - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Biden celebra il 4 luglio: 'Sarà un'estate di gioia, ma pandemia non è ancora sconfitta' -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden

Il Messaggero

ha celebrato l'America che "sta tornando assieme" in un 4 luglio cautamente ottimista, dedicato alla 'quasi indipendenza' dal Covid, con il vaccino anti - coronavirus definito "la cosa più ...Lo stesso presidente americanoè stato allertato dell'attacco mentre era su un volo che non è stato fatto atterrare fino alla verifica dell'assenza di pericoli legati all'attacco. E l'...I rapporti tra Biden e Putin restano tesi (e non potrebbe essere altrimenti) e anche l’Europa non riesce a riannodare il dialogo con il Cremlino senza far suonare l’allarme a Varsavia, Vilnius e Kiev.La visita era in agenda per l’ottobre scorso, dopo la crisi diplomatica del febbraio 2019, ricucita prima da una telefonata tra i due presidenti e poi a maggio dalla visita di Mattarella a Parigi subi ...