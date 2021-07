Jack Dylan Grazer ha fatto coming out: “Sono bisessuale” (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo Tyler Posey arriva il coming out di un altro giovane attore, Jack Dylan Grazer. Abbiamo imparato a conoscere il 17enne (sarà maggiorenne il prossimo 3 settembre) grazie a It e nella serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are, ma l’attore è anche la voce originale di Alberto Scorfano in ‘Luca’ della Disney Pixar. Jack durante una recente diretta su Instagram ha detto in maniera molto naturale e diretta di essere bisessuale, così senza tanti annunci e giri di parole. E bravo Jack! Jack Dylan Grazer ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo Tyler Posey arriva ilout di un altro giovane attore,. Abbiamo imparato a conoscere il 17enne (sarà maggiorenne il prossimo 3 settembre) grazie a It e nella serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are, ma l’attore è anche la voce originale di Alberto Scorfano in ‘Luca’ della Disney Pixar.durante una recente diretta su Instagram ha detto in maniera molto naturale e diretta di essere, così senza tanti annunci e giri di parole. E bravo...

joeypurple : Silenzio, haters! ?????? - souvlafur : @betterxzayn ha molestato/spaventato le sue fan in varie dirette e diffamato jack dylan grazer non so se hai presen… - heelchiara : Ho appena notato una vaga somiglianza tra Jack Dylan Grazer (doppiatore di Alberto in #Luca ) e Joshua Bassett di #HSMTMTS ?? - clownsocks_ : RT @jinguangay: jack dylan grazer icona, voglio essere lxi uffa - TAEHYUNGSHlT : Il coming out di Jack Dylan mi ha riempito il cuore di gioia ?? -