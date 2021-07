Iva Zanicchi: «Raffaella Carrà era l'immagine della gioia: la nostra era amicizia, non rivalità» (Di martedì 6 luglio 2021) «Raffaella Carrà era l'immagine della gioia, della spensieratezza, della leggerezza. Quando ho sentito la notizia al tg non ci volevo credere. Ho chiamato subito Cristiano... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 luglio 2021) «era l'spensieratezza,leggerezza. Quando ho sentito la notizia al tg non ci volevo credere. Ho chiamato subito Cristiano...

Advertising

elenavilla3 : @anarcofilo @StefanoPutinati @FPanunzi Iva Zanicchi al PE (potrei continuare per ore ;-) - StriebRoman : RT @IuriPereira09: 'Prendi questa mano Zingara Leggi pure che destino avrò Dimmi che mi ama Dammi la speranza Solo questo Conta Ormai per m… - elena_ele6 : RT @APrimogeri: @GiusCandela Raffaella,Mina,Milva,Loretta Goggi,Mia Martini,Patti Pravo,Mita Medici,Iva Zanicchi,Sandra Mondaini, non me ne… - foyli : RT @ilmessaggeroit: #iva zanicchi: «Raffaella Carrà era l'immagine della gioia: la nostra era amicizia, non rivalità» - ilmessaggeroit : #iva zanicchi: «Raffaella Carrà era l'immagine della gioia: la nostra era amicizia, non rivalità» -