Italia-Spagna | parla Luis Enrique | “Sono due squadre che giocano alla stessa maniera”

Dell'Italia Luis Enrique ama tutto, forse un po' meno la squadra di Mancini. Perché è forte e ha la stessa filosofia di gioco: votata all'attacco. E con squadre così la Spagna fa fatica. La controprova l'avremo domani, quando a Wembley le Furie Rosse sfideranno i nostri Azzurri, in una semifinale che vale l'ultimo atto dell'Europeo. Di una sola cosa è certo Luis Enrique: non sarà facile: "Magari lo fosse! È molto più difficile. L'Italia è una squadra divertente, gioca un bel calcio, pressa in avanti, palleggia bene, sa pressare vicino ..."

