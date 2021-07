Italia-Spagna, Mancini carica la squadra: il discorso e il messaggio social (Di lunedì 5 luglio 2021) Si avvicina la partita di Euro 2021 tra Italia e Spagna, match valido per la semifinale. La squadra di Roberto Mancini è favorita per il passaggio del turno dopo un percorso veramente eccezionale: dalla fase a gironi ai quarti di finale contro il Belgio. La compagine di Luis Enrique ha invece faticato tantissimo, già dalle prime partite ha rischiato l’eliminazione, agli ottavi e ai quarti ha superato il turno dopo supplementari e calci di rigore contro Croazia e Svizzera. Nel frattempo il Ct Roberto Mancini ha caricato la squadra. Prima dell’ultimo allenamento ha tenuto a ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 luglio 2021) Si avvicina la partita di Euro 2021 tra, match valido per la semifinale. Ladi Robertoè favorita per il passaggio del turno dopo un percorso veramente eccezionale: dalla fase a gironi ai quarti di finale contro il Belgio. La compagine di Luis Enrique ha invece faticato tantissimo, già dalle prime partite ha rischiato l’eliminazione, agli ottavi e ai quarti ha superato il turno dopo supplementari e calci di rigore contro Croazia e Svizzera. Nel frattempo il Ct Robertohato la. Prima dell’ultimo allenamento ha tenuto a ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - FBiasin : Anche #ElPais apre con la scomparsa di #RaffaellaCarrà. Del resto nessuno più di lei univa #Italia e #Spagna. - repubblica : Italia-Spagna, Luis Enrique: 'In semifinale la fatica se ne va. La prima battaglia da vincere è il possesso palla' - qubidipi : RT @QRepubblica: 'Domani sera per Italia Spagna sarebbe bello che le due squadre portassero al braccio il giallo come i suoi capelli' #redr… -