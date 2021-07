Italia-Spagna, Luis Enrique teme gli azzurri: “Belli e divertenti, sarà dura” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Adesso è sempre più difficile, incontreremo un’Italia divertente, che fa un bel calcio e palleggia bene in attacco e un difesa. E’ una squadra molto difficile, sarà partita una molto divertente e intensa, con due squadre che fanno gioco“. Queste le dichiarazioni di Luis Enrique in vista della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Una sfida che per lui ha un significato particolare, un po’ per la veste di ex Roma e un po’ per il celebre episodio della gomitata di Tassotti: “Fa parte della mia storia sportiva – spiega a Sky Sport il 51enne ex centrocampista – Ho avuta la fortuna di ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) “Adesso è sempre più difficile, incontreremo un’divertente, che fa un bel calcio e palleggia bene in attacco e un difesa. E’ una squadra molto difficile,partita una molto divertente e intensa, con due squadre che fanno gioco“. Queste le dichiarazioni diin vista della semifinale di Euro 2020 tra. Una sfida che per lui ha un significato particolare, un po’ per la veste di ex Roma e un po’ per il celebre episodio della gomitata di Tassotti: “Fa parte della mia storia sportiva – spiega a Sky Sport il 51enne ex centrocampista – Ho avuta la fortuna di ...

