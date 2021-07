Italia-Spagna, Luis Enrique: “Bonucci e Chiellini top. Rivincita? Non direi” (Di lunedì 5 luglio 2021) Le parole del commissario tecnico della Spagna alla vigilia della sfida contro l'Italia di Roberto Mancini Leggi su mediagol (Di lunedì 5 luglio 2021) Le parole del commissario tecnico dellaalla vigilia della sfida contro l'di Roberto Mancini

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - CB_Ignoranza : Buongiorno. #Italia #Spagna #Vieri - emeiarsiou : Arrivato in Spagna poco più che 20enne, la mia nazionalità italiana non venne associata ai soliti stereotipi 'pasta… - QRepubblica : 'Domani sera per Italia Spagna sarebbe bello che le due squadre portassero al braccio il giallo come i suoi capelli… -