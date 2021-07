Italia-Spagna, Luis Alberto sicuro: “Chi passa, vince l’Europeo” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Chi riuscirà a passare vincerà l’Europeo”. Non ha dubbi Luis Alberto, centrocampista della Lazio e uno degli esclusi di Luis Enrique dalla Nazionale spagnola per Euro 2020. Italia-Spagna è anche la sua partita. Una sola presenza con le Furie Rosse, cinque stagioni in biancoceleste tra assist e gol. “Grande partita – dice il ‘Mago’ ai microfoni del Messaggero – Chi va in finale può vincere l’Europeo. E’ una partita apertissima tra due squadre che giocano a pallone come piace a me“. La sfida nella sfida sarà a centrocampo. ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) “Chi riuscirà arerà”. Non ha dubbi, centrocampista della Lazio e uno degli esclusi diEnrique dalla Nazionale spagnola per Euro 2020.è anche la sua partita. Una sola presenza con le Furie Rosse, cinque stagioni in biancoceleste tra assist e gol. “Grande partita – dice il ‘Mago’ ai microfoni del Messaggero – Chi va in finale puòre. E’ una partita apertissima tra due squadre che giocano a pallone come piace a me“. La sfida nella sfida sarà a centrocampo. ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - Sandra_9714 : RT @MrCan_Yaman: Lo volevamo in Italia , eravamo “ terrorizzate “ che la Spagna se lo accaparrasse.Adesso vive in Italia , è innamorato d… - kappalanguage : Domani è il grande giorno delle semifinali di #Euro2020! Siete pronti/e per la partita ?? tra Italia ???? e Spagna ????… -