Italia-Spagna, Luis Alberto: “Match apertissimo. Chi passa vince l’Europeo” (Di lunedì 5 luglio 2021) Martedì sera Italia e Spagna si affronteranno nella prima semifinale di Euro 2020. Sale l’attesa per il big Match tra Italia e Spagna che, tra poco più di 24 ore, scenderanno in campo per giocarsi l’accesso alla finalissima di... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 luglio 2021) Martedì serasi affronteranno nella prima semifinale di Euro 2020. Sale l’attesa per il bigtrache, tra poco più di 24 ore, scenderanno in campo per giocarsi l’accesso alla finalissima di...

Advertising

capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - DiMarzio : #EURO2020 | Il grande escluso della roja mette in guardia i suoi verso #ItaliaSpagna - Italpress : Il pallone racconta – Italia-Spagna, una lunga storia - Maya83285828 : RT @ALICIAERAZO: ATTENZIONE ITALIA, POTREBBERO ANCHE A VOI. Nota diffusa da El Pais di Spagna, oggi sabato 3 Luglio 2021. 'UNA LEGGE PERMET… -