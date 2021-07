Italia-Spagna, la notizia che fa scattare l’allarme per Roberto Mancini (Di lunedì 5 luglio 2021) Vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020: per gli azzurri c’è una notizia che non può che far scattare l’allarme, Mancini in preallerta Ormai ci siamo. Meno di 48 ore e sarà Italia-Spagna. I preparativi fervono nei due ritiri: Roberto Mancini studia le possibili alternative per sostituire Spinazzola, infortunato, mentre Luis Enrique si mostra davanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021) Vigilia di, semifinale di Euro 2020: per gli azzurri c’è unache non può che farin preallerta Ormai ci siamo. Meno di 48 ore e sarà. I preparativi fervono nei due ritiri:studia le possibili alternative per sostituire Spinazzola, infortunato, mentre Luis Enrique si mostra davanti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - DiMarzio : #EURO2020 | Il grande escluso della roja mette in guardia i suoi verso #ItaliaSpagna - infoitsport : La stella della Spagna che martedì avrebbe potuto giocare con l’Italia - infoitsport : Vaccinati over 60, Spagna (e non solo) batte Italia nel campionato europeo -