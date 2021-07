Italia-Spagna, Gentile ottimista: “Azzurri favoriti, gruppo come nel 1982” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Sono rimasto entusiasta dall’euforia, dalla voglia di fare gruppo di questa Nazionale, la voglia di aiutarsi l’uno con l’altro. La stessa cosa l’ho vissuta con la Nazionale nel 1978 e 1982, ci sono i presupposti per andare avanti: io vedo l’Italia finalista. In finale non sempre vince il più forte. La Spagna? E’ una squadra senza gioco, non mi sembra quella degli anni passati, l’Italia è nettamente favorita“. Non ha dubbi l’ex azzurro Claudio Gentile, campione del mondo nel 1982, ai microfoni di Radio Anch’io lo sport, su RadioRai alla vigilia della semifinale di Euro ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) “Sono rimasto entusiasta dall’euforia, dalla voglia di faredi questa Nazionale, la voglia di aiutarsi l’uno con l’altro. La stessa cosa l’ho vissuta con la Nazionale nel 1978 e, ci sono i presupposti per andare avanti: io vedo l’finalista. In finale non sempre vince il più forte. La? E’ una squadra senza gioco, non mi sembra quella degli anni passati, l’è nettamente favorita“. Non ha dubbi l’ex azzurro Claudio, campione del mondo nel, ai microfoni di Radio Anch’io lo sport, su RadioRai alla vigilia della semifinale di Euro ...

