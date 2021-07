Italia Spagna, Chiesa interrogato sulla Roja: ecco le risposte del bianconero – VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) Chiesa ha risposto alle domande durante il ritiro della Nazionale. Il VIDEO esilarante è stato pubblicato sul profilo Twitter dell’Italia Federico Chiesa è stato il protagonista del quiz della Nazionale Italiana in vista del match contro la Spagna. Il calciatore della Juve ha risposto correttamente a tutte le domande tranne una, dimostrando un’ottima conoscenza della cultura spagnola. Al termine del VIDEO, Chiesa ha poi mandato un messaggio ai tifosi: «Un saluto a tutti i tifosi Italia, sosteneteci contro la Spagna. Ci ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021)ha risposto alle domande durante il ritiro della Nazionale. Ilesilarante è stato pubblicato sul profilo Twitter dell’Federicoè stato il protagonista del quiz della Nazionalena in vista del match contro la. Il calciatore della Juve ha risposto correttamente a tutte le domande tranne una, dimostrando un’ottima conoscenza della cultura spagnola. Al termine delha poi mandato un messaggio ai tifosi: «Un saluto a tutti i tifosi, sosteneteci contro la. Ci ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - 1973Dario09 : #RaffaellaCarra è stata un icona anche in #Spagna. Per la partita #ItaliaSpagna mi piacerebbero che entrambe le squ… - StefanoOlivari : RT @Indiscr15098443: Icona della televisione italiana e di quella spagnola, mancherà a tutti -