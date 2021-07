Italia-Spagna, Busquets: “C’è grande entusiasmo, speriamo che la semifinale non sia l’ultima partita” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, Sergio Busquets, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano ‘AS’: “Adesso otteniamo migliori risultati, ma l’idea di gioco è stata sempre abbastanza lineare. Il nostro modo di interpretare le gare è quello di dominare la partita, avere il pallone, recuperarlo al più presto e pressare da vera squadra. Sono contento del lavoro di tutti e di come sta andando, c’è grande entusiasmo in vista della semifinale e speriamo non sia ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Il centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, Sergio, alla vigilia delladi Euro 2020 contro l’, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano ‘AS’: “Adesso otteniamo migliori risultati, ma l’idea di gioco è stata sempre abbastanza lineare. Il nostro modo di interpretare le gare è quello di dominare la, avere il pallone, recuperarlo al più presto e pressare da vera squadra. Sono contento del lavoro di tutti e di come sta andando, c’èin vista dellanon sia ...

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - SkySport : ??? ITALIA ?? SPAGNA ?? Euro 2020 - Semifinale ??? Martedì dalle 20.00 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football… - ciccia61 : RT @Vivo_Azzurro: ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le Furie… -