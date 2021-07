Italia Spagna, azzurri al The Hive Stadium per la rifinitura: le ultime (Di lunedì 5 luglio 2021) Intorno alle 19.00 l’Italia è arrivata al The Hive Stadium per l’allenamento di rifinitura in vista del match di domani contro la Spagna Ci avviciniamo sempre di più alla semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna. Gli azzurri sono scesi in campo intorno alle 19.00 al The Hive Stadium – impianto nel nord ovest di Londra che ospita le gare del Barnet – per la classica rifinitura. Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale ha preceduto di qualche minuto i compagni per una sessione ulteriore di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Intorno alle 19.00 l’è arrivata al Theper l’allenamento diin vista del match di domani contro laCi avviciniamo sempre di più alla semifinale di Euro2020 tra. Glisono scesi in campo intorno alle 19.00 al The– impianto nel nord ovest di Londra che ospita le gare del Barnet – per la classica. Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale ha preceduto di qualche minuto i compagni per una sessione ulteriore di ...

Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è in #Top100 nell'#airplay EUROPEAN #chart parziale #OnAir su 229 #radio, trasmesso in… - rtl1025 : ?? Per le restrizioni legate al #Covid #Italia e #Spagna giocheranno la semifinale di #Euro2020 a #Wembley, in uno… - Tiziana99531862 : RT @ComunistaRosso: Sempre stata avantissimo, libera, internazionale e mai mezza volta un filo di spocchia nei confronti dell'Italia, che f… - hopelessroyalty : ITALIA-SPAGNA DOMANI STO SGOCCIOLANDO ANSIA ?????? -