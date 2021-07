Italia-Spagna, agli Europei la Roja ha un bilancio positivo. Ma nel 2016 fu festa azzurra (Di lunedì 5 luglio 2021) Vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020 che si giocherà domani sera alle 21.00 a Wembley. Una gara molto attesa, una rivalità importante tra le due Nazionali che in particolare agli Europei hanno incrociato le armi in sfide ad eliminazione diretta. Il bilancio totale dei precedenti tra queste due Nazionali vede una perfetta parità. Su 37 sfide, 11 vittorie per parte e 15 pareggi. L’ultimo precedente è amaro per gli Azzurri, è datato settembre 2017, era la fase a gironi di qualificazione ai Mondiali 2018 e la Spagna vinse 3-0. Quella sconfitta costò all’Italia la ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Vigilia di, semifinale di Euro 2020 che si giocherà domani sera alle 21.00 a Wembley. Una gara molto attesa, una rivalità importante tra le due Nazionali che in particolarehanno incrociato le armi in sfide ad eliminazione diretta. Iltotale dei precedenti tra queste due Nazionali vede una perfetta parità. Su 37 sfide, 11 vittorie per parte e 15 pareggi. L’ultimo precedente è amaro per gli Azzurri, è datato settembre 2017, era la fase a gironi di qualificazione ai Mondiali 2018 e lavinse 3-0. Quella sconfitta costò all’la ...

