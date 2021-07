Italia | il 2012 è lontano La quarta semifinale azzurra contro la Spagna dai numeri super

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 luglio 2021) Se c’è una cosa che le Nazionali dicondividono, è l’esordio trionfale e con successo finale in unaeuropea. Nel 1964 gli spagnoli e quattro anni dopo gli azzurri si sono laureati campioni d’Europa dopo la primaraggiunta nel massimo torneo continentale per nazioni. Da quei due gol di Riva e Anastasi, l’non è più riuscita a ripetersi. E anche per questo ladel 6 luglio che vedrà gli uomini di Mancini in campo avrà un tratto di storia ben marcato. Sarà la quintadella storia per gli azzurri agli Europei dopo ...