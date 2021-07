Italia-Brasile 3-2 | la Tragedia del Sarrìa – 5 luglio 1982 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 luglio 2021) Il 5va in scena allo stadio dila storia partita del Mondiale tra, in cui Paolo Rossi trascinò gli azzurri Lo Stadio didi Barcellona ospitò il 5l’incontro tra, valevole per il secondo turno eliminatorio del Mondiale. Alla gara i verdeoro si presentarono come super favoriti, grazie al gioco dinamico e offensivo espresso da Santana. Il futebol bailando carioca era la semplice sintesi dei loro movimenti in campo. ...