Italia a quota 20 milioni di vaccinati. Figliuolo: 'Le dosi sono sufficienti a garantire immunità di gregge tra due mesi' (Di lunedì 5 luglio 2021) La campagna vaccinale procede spedita. Per il Commissario Straordinario non ci sarà necessità di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 luglio 2021) La campagna vaccinale procede spedita. Per il Commissario Straordinario non ci sarà necessità di ...

Advertising

marcofurfaro : Italia viva ha fatto una scissione dopo aver preso ministri in quota PD. Ha fatto cadere un governo del PD. Ora a… - ABMnewscom : Dopo il record di maggio, a giugno, con 2.722 auto immatricolate e una quota di mercato che raggiunge l’1,8%, Volvo… - DividendProfit : Invesco quota in Italia un ETF per accedere all’innovazione tecnologica cinese - ASSOCARNI : RT @AGRAPRESS: WEBINAIR ASSOCARNI-UNICEB: SCORDAMAGLIA, SOLO IL 3,6% È LA QUOTA DI EMISSIONI DI GAS SERRA LEGATE ALL'ALLEVAMENTO BOVINO IN… - ilmeteoit : #Meteo: #ITALIA tutta #ROSSA! Vi spieghiamo perché la #SITUAZIONE è #GRAVE -