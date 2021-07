Ispezioni nelle gallerie, chiusura notturna dell'autostrada tra Francavilla e Chieti (Di lunedì 5 luglio 2021) chiusura notturna del tratto fra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti dell'autostrada A14. In particolare, per consentire l'avvio delle attività ispettive all'interno delle gallerie '... Leggi su chietitoday (Di lunedì 5 luglio 2021)del tratto fra Pescara sude Pescara ovestA14. In particolare, per consentire l'avvioe attività ispettive all'interno'...

Advertising

T_W_Zodiaco : @Signorasinasce Per lei non interviene nessuno, ma per il ragazzo egyptian danno pure la cittadinanza!! Gli Stati… - paolorm2012 : RT @liviog54: @mirellaliuzzi @paolorm2012 Serve che ispettori del lavoro e sindacalisti facciano il loro dovere e vadano a fare ispezioni n… - liviog54 : @mirellaliuzzi @paolorm2012 Serve che ispettori del lavoro e sindacalisti facciano il loro dovere e vadano a fare i… - AdriJuve64 : Raffica di ispezioni nelle imprese: trovati 59 fra lavoratori in nero o irregolari - cpo_mi : RT @ancl_mi: ??ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE IMPRESE NELLE ISPEZIONI DI LAVORO E PREVIDENZA ??6-8-15-21 Luglio 2021 ??14 -18 ???????RELATORE: PIER… -