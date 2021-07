Isola dei Famosi, ex concorrente nei guai al ritorno a casa: tutti in apprensione, cos’è successo (Di lunedì 5 luglio 2021) Ex concorrente de L’Isola dei Famosi racconta di trovarsi nei guai dopo aver partecipato al reality: fan preoccupati, cosa sta succedendo. L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata ormai da un mese, ma un’esperienza così unica ed estrema non può non portare con sé i suoi strascichi. Leggi anche——>>>>Ignazio e Cecilia Rodriguez: rivelazione ‘molto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 luglio 2021) Exde L’deiracconta di trovarsi neidopo aver partecipato al reality: fan preoccupati, cosa sta succedendo. L’ultima edizione de L’deiè terminata ormai da un mese, ma un’esperienza così unica ed estrema non può non portare con sé i suoi strascichi. Leggi anche——>>>>Ignazio e Cecilia Rodriguez: rivelazione ‘molto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

UffiziGalleries : #Buongiorno dalla Vasca dell'Isola del Giardino di Boboli! L'airone sa dell'apertura straordinaria ed è già in pos… - sketchcrawl : Amazing other wonderful towns: Portovenere e il golfo dei poeti, Camogli e San Fruttuoso, Portofino, Santa Margheri… - walter_porcino : RMC il grande colto Guido Bagatta: se dovrebbe organizzare per questa estate ci vado, quanta ignoranza data per oro… - junike420 : @anttisociety Di solito, ogni anno ci va qualcuno della scuderia. Le più probabili erano ?? e ?? (la prima perché do… - gIiindifferenti : Oddio stasera avrò la tl monopolizzata dall’isola della tentazione mentre io piangerò davanti a dei pischelli svede… -