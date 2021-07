Io sono/I am, in mostra al Mudec i ritratti e le storie dei richiedenti asilo arrivati in Italia. “In loro non c’è commiserazione, soltanto forza” (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è la storia di Paul Gomez, scappato dal Gambia e dalle violenze della zia, rinchiuso nelle carceri libiche rischiando di morire di fame. Quella di Said Elshazy, egiziano, portato a tredici anni in un campo per minori a Mazara del Vallo. E quella di Ariam Keflu, eritrea, costretta a nascondere le fede cristiana in sei anni di addestramento militare: e tante altre. Le venti vite raccontate dalla mostra fotografica Io sono/I am, allestita nella penombra dello Spazio delle culture Khaled al-Asaad del Mudec – il Museo delle culture di Milano – sono diverse, terribili e accomunate da un obiettivo: raggiungere le coste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è la storia di Paul Gomez, scappato dal Gambia e dalle violenze della zia, rinchiuso nelle carceri libiche rischiando di morire di fame. Quella di Said Elshazy, egiziano, portato a tredici anni in un campo per minori a Mazara del Vallo. E quella di Ariam Keflu, eritrea, costretta a nascondere le fede cristiana in sei anni di addestramento militare: e tante altre. Le venti vite raccontate dallafotografica Io/I am, allestita nella penombra dello Spazio delle culture Khaled al-Asaad del– il Museo delle culture di Milano –diverse, terribili e accomunate da un obiettivo: raggiungere le coste ...

