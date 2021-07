Investite e uccise a San Giuliano Milanese, identificato l’uomo alla guida del mezzo agricolo (Di lunedì 5 luglio 2021) . È stato identificato il bracciante che venerdì mattina era al lavoro nel campo di mais di San Giuliano Milanese dove sono state travolte e uccise due donne. l’uomo è stato ascoltato dai carabinieri, il mezzo è stato rinvenuto e sequestrato per accertamenti. Le due si erano probabilmente accampate ed erano state Investite, una era riuscita a contattare il 112 prima di morire. I carabinieri hanno identificato il bracciante che venerdì mattina era stato nel campo di mais a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 5 luglio 2021) . È statoil bracciante che venerdì mattina era al lavoro nel campo di mais di Sandove sono state travolte edue donne.è stato ascoltato dai carabinieri, ilè stato rinvenuto e sequestrato per accertamenti. Le due si erano probabilmente accampate ed erano state, una era riuscita a contattare il 112 prima di morire. I carabinieri hannoil bracciante che venerdì mattina era stato nel campo di mais a San, in provincia di Milano, ...

