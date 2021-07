Inter | De Vrij tra pallone e musica | pronto il singolo con i Keemosabe

(Di lunedì 5 luglio 2021) Nuova esperienza per Stefan De. Dopo la vittoria dello scudetto con la suaaveva pubblicato su Twitter un video in cui suonava al pianoforte la canzone Giulia di Antonello Venditti, oggi, Stefan De, èa fare il...

Tra nomi più o meno suggestivi spunta quello di Milan Skriniar, centrale dell'che viene da ... che in ogni caso apprezza il centrale slovacco ex Sampdoria, oltre agli altri due Bastoni e de. ...facebook.com/keemosabeband/ / instagram.com/keemosabe.band/ BIO STEFAN DEClasse '92, Stefan è il difensore centrale dell'e della nazionale di calcio dell'Olanda. Cresciuto nella popolare ...Difensore centrale… e presto anche cantante. Stefan De Vrij esordirà nel mondo della musica con una collaborazione con il gruppo Keemosabe. “Hey Brother” è il nome del sin ...Dal mondo del calcio a quello della musica per una canzone. Un difensore dell'Inter si unisce alla squadra dei Keemosabe per il loro singolo, “Hey brother” ...