Inter, da destra a sinistra: tante idee per le fasce (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Inter cerca rinforzi per le fasce È un’Inter a tutta fasce quella che si affaccia a questa sessione di calciomercato. Il club nerazzurro deve sopperire a destra alla partenza di Hakimi, mentre sulla sinistra è alla ricerca di una soluzione quanto più definitiva possibile. Il punto della situazione è fatto dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “L’idea è quella di prendere, per entrambe le corsie, un giocatore in esubero nel club di appartenenza, come successo con Ashley Young, arrivato nel gennaio 2020 dallo United per 1,5 milioni. Bellerin in prestito dall’Arsenal è più ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) L’cerca rinforzi per leÈ un’a tuttaquella che si affaccia a questa sessione di calciomercato. Il club nerazzurro deve sopperire aalla partenza di Hakimi, mentre sullaè alla ricerca di una soluzione quanto più definitiva possibile. Il punto della situazione è fatto dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “L’idea è quella di prendere, per entrambe le corsie, un giocatore in esubero nel club di appartenenza, come successo con Ashley Young, arrivato nel gennaio 2020 dallo United per 1,5 milioni. Bellerin in prestito dall’Arsenal è più ...

Advertising

AleCrisa86 : Non credo alle voci, anzi. Di solito finché non vedo non credo ma se l’Inter facesse davvero Dumfries-Kostic sarebb… - Il_Bauscia : È stato breve... Ma bello vederti sgroppare sulla destra...le tue giocate, i gol... Grazie Campione #Hakimi #Inter - DalbertGOAT : @viradonadesgra @it_inter Sarà perché il buon giocatore è rotto da 2 anni e gioca a destra? No eh lo fanno perché sono stronzi??????? - GrendelFTMoor : RT @Curini: Diffidare sempre da chi quando parla male di A (tipo una mela, la Juve, o la sinistra) deve mettere per forza una frase anche c… - CalcioPillole : #Inter, le ultime di mercato: tra #JoaoMario e #Dumfries La rosa dei nerazzurri ha ancora qualche vuoto da riempir… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter destra Ritiro, presentazione e aspetti tattici: i nodi da sciogliere per Inzaghi Mercoledì 7 luglio partirà ufficialmente la stagione dell' Inter targata Simone Inzaghi che si ritroverà in ritiro ad Appiano Gentile. Tanta curiosità di ... Altro dilemma riguarda la corsia destra, che ...

Calciomercato Roma/ Contatti con l'Atalanta per Maehle ma c'è concorrenza I giallorossi stanno infatti pensando pure ad un terzino per la fascia destra ed in queste ore è ...e propria asta di mercato a causa dell'interesse manifestato non solo dalla Roma ma pure da Inter ed ...

Inter, per la destra 4 nomi (tutti di serie A), per la sinistra spunta un ex Inter Dipendenza Hakimi, è l’ora dell’addio all’Inter? Indizio eloquente sui social Dopo giorni di voci e notizie confermate dagli stessi protagonisti della vicenda, sembra essere ormai giunta alla conclusione la telenovela Hakimi. Presto il laterale marocchino non sarà più un giocat ...

Calciomercato Inter: valutati Alex Telles e Tsimikas Obiettivo principale per il mercato neroazzurro, su entrambe le fasce, e vendere il nazionale croato Ivan Perisic. Il suo ingaggio ammonta a 5 milioni a ...

Mercoledì 7 luglio partirà ufficialmente la stagione dell'targata Simone Inzaghi che si ritroverà in ritiro ad Appiano Gentile. Tanta curiosità di ... Altro dilemma riguarda la corsia, che ...I giallorossi stanno infatti pensando pure ad un terzino per la fasciaed in queste ore è ...e propria asta di mercato a causa dell'interesse manifestato non solo dalla Roma ma pure daed ...Dopo giorni di voci e notizie confermate dagli stessi protagonisti della vicenda, sembra essere ormai giunta alla conclusione la telenovela Hakimi. Presto il laterale marocchino non sarà più un giocat ...Obiettivo principale per il mercato neroazzurro, su entrambe le fasce, e vendere il nazionale croato Ivan Perisic. Il suo ingaggio ammonta a 5 milioni a ...