Inflazione paesi Ocse sale al 3,8% in maggio, valore più che raddoppiato da inizio anno. Pesa ovunque l’energia ma non solo (Di lunedì 5 luglio 2021) Osservata speciale di banche centrali e governi l’Inflazione allunga un’altra zampata in maggio. Nell’insieme dei paesi Ocse l’indice dei prezzi al consumo è salita al 3,8% dal 3,3% di aprile. Un incremento non da poco ma che è, in larga misura, riconducibile alla fiammata dei prezzi dell’energia, cresciuti di ben il 18,6% rispetto all’anno prima. Escludendo energia e alimentari, la componente più variabile dell’indice, l’Inflazione risulta comunque in crescita al 2,9% dal 2,4% di aprile. Indicativamente le banche centrali fissano intorno al 2% il valore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Osservata speciale di banche centrali e governi l’allunga un’altra zampata in. Nell’insieme deil’indice dei prezzi al consumo è salita al 3,8% dal 3,3% di aprile. Un incremento non da poco ma che è, in larga misura, riconducibile alla fiammata dei prezzi del, cresciuti di ben il 18,6% rispetto all’prima. Escludendo energia e alimentari, la componente più variabile dell’indice, l’risulta comunque in crescita al 2,9% dal 2,4% di aprile. Indicativamente le banche centrali fissano intorno al 2% il...

Advertising

fattoquotidiano : Inflazione paesi Ocse sale al 3,8% in maggio, valore più che raddoppiato da inizio anno. Pesa ovunque l’energia ma… - mittdolcino : Per chiarire meglio: se l'Occidente fa un anno e mezzo con inflazione elevata e poi entra in recessione/depression… - massimochiappa2 : @mittdolcino 1/3 L' inflazione ormai ha contagiato a livello mondiale i cosiddetti beni intermedi. Basta guardare a… - stechio : @aphrodya1 @Lurlooo @silvio_lulaj99 @udogumpel L’inflazione è da 10 anni tra l’1% e l’1,3% su base annua. Inflazion… - maurovanetti : @TheEd333 @eligio68 La tassazione esisteva già da prima del capitalismo, mentre non esisteva nei Paesi cosiddetti c… -