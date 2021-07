IndyCar | prima vittoria 2021 di Newgarden a Mid - Ohio

(Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo due successi sfumati all'ultimo , uno per un calo di gomme nel finale a Detroit e uno per un problema al cambio a Road America, Josefha centrato la suadell'anno a Mid - ...

Non solo la2021, ma anche ottenuta nel cinquantesimo anniversario della numero uno di sempre in, con Mark Donohue a Pocono. Chi va sul podio Alle spalle di Newgarden , Ericsson ce l'ha ...Non c'era modo migliore per omaggiare il 50esimo anniversario dellavittoria del team Penske innel 1971 con Mark Donohue a Pocono. Il rivale più pericoloso, Colton Herta, ha pagato per ...Il pilota del team Penske resiste alla rimonta di Marcus Ericsson nel finale e porta a casa la vittoria tanto attesa dopo troppa sfortuna ...Il pilota 2 volte campione IndyCar regala il primo successo stagionale a Penske con un'ottima gara. Secondo Felix Rosenqvist davanti al compagno di squadra Scott Dixon. Herta, gara rovinata al riforni ...