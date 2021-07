Industria sì, politica no. Il viaggio di Giorgetti in Russia (Di lunedì 5 luglio 2021) Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, è a Ekaterinburg per alcuni incontri con il governo russo. Ma anche per inaugurare il padiglione italiano alla fiera internazionale di business Innoprom, la principale vetrina Industriale, commerciale e di export in Russia. L’Italia è il primo Paese europeo invitato nella storia di questa fiera dedicata all’innovazione tecnologica in campo Industriale, arrivata alla sua undicesima edizione. L’AGENDA DEL MINISTRO… In mattinata Giorgetti ha inaugurato il padiglione italiano di circa 3.000 metri quadrati a Innoprom. Poi, insieme al ministro ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 luglio 2021) Giancarlo, ministro dello Sviluppo economico, è a Ekaterinburg per alcuni incontri con il governo russo. Ma anche per inaugurare il padiglione italiano alla fiera internazionale di business Innoprom, la principale vetrinale, commerciale e di export in. L’Italia è il primo Paese europeo invitato nella storia di questa fiera dedicata all’innovazione tecnologica in campole, arrivata alla sua undicesima edizione. L’AGENDA DEL MINISTRO… In mattinataha inaugurato il padiglione italiano di circa 3.000 metri quadrati a Innoprom. Poi, insieme al ministro ...

