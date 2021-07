Incidente sul lago di Garda, arrestato il 52enne tedesco alla guida del motoscafo. Velocità quattro volte superiore al limite (Di lunedì 5 luglio 2021) È stato arrestato il 52enne che era alla guida del motoscafo che sabato 19 giugno ha travolto sul lago di Garda la barca con a bordo Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, entrambi morti. Il tribunale di Monaco ha convalidato l’arresto chiesto dalla Procura di Brescia. Patrick Alexander Kassen è stato fermato al Brennero mentre stava tornando in Italia con l’avvocato. L’uomo è accusato di duplice omicidio colposo. La Procura ha dapprima richiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del conducente del motoscafo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) È statoilche eradelche sabato 19 giugno ha travolto suldila barca con a bordo Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, entrambi morti. Il tribunale di Monaco ha convalidato l’arresto chiesto dProcura di Brescia. Patrick Alexander Kassen è stato fermato al Brennero mentre stava tornando in Italia con l’avvocato. L’uomo è accusato di duplice omicidio colposo. La Procura ha dapprima richiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del conducente del, ...

