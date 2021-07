Incidente sul Garda, arrestato il tedesco che ha ucciso i fidanzatini (Di lunedì 5 luglio 2021) Patrick Kassen fermato al Brennero mentre rientrava in Italia. Era lui alla guida del potente motoscafo che ha ucciso Umberto Garzarella e Greta Nedrotti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Patrick Kassen fermato al Brennero mentre rientrava in Italia. Era lui alla guida del potente motoscafo che haUmberto Garzarella e Greta Nedrotti

