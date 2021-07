Incidente sul Garda | arrestato il tedesco alla guida del motoscafo che ha travolto Greta e Umberto

(Di lunedì 5 luglio 2021) Patrick Alexander Kassen è stato prelevato nei pressi del confine di Stato a Vipiteno (Bz) mentre stava tornando in Italia per consegnarsi ...

Patrik Kassen, tedesco, al momento dell'era anche ubriaco per questo indagato anche per conclamata ubriachezza. E' accusato di aver travolto e ucciso sabato 19 gennaio la barca con a bordo ...Conclamata ubriachezza leggi ancheGarda: mandato di arresto europeo per un tedesco 'È stato documentato il conclamato stato di ubriachezza di Kassen, infatti sono state raccolte ...Incidente questa notte, intorno all’1,30 in tangenziale, in direzione sud Savona-Piacenza. Una Jeep Renegade guidata da un ragazzo italiano di 27 anni ha scontrato una Fiat Panda sulla quale viaggiava ...L’incidente sul Roccandagia: il giovane è caduto per un centinaio di metri . Il tutto davanti agli occhi dell’amica: traditi da una mappa sbagliata ...