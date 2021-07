Incidente lago di Garda | arrestato il tedesco che guidava il motoscafo | conclamata ubriachezza

(Di lunedì 5 luglio 2021) È stato portato in carcere a Brescia Patrick Kassen, il 52enneaccusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per l’sulcostato la vita a Umberto Garzarella e Greta Nedrotti....

...turista tedesco 52enne che sabato 19 giugno era alla guida del motoscafo che ha travolto sul... Conclamata ubriachezza leggi anchesul Garda: mandato di arresto europeo per un tedesco 'È ...stato portato in carcere a Brescia Patrick Kassen, il 52enne tedesco accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per l'sul Garda costato la vita a Umberto Garzarella e Greta Nedrotti. "È stato documentato il conclamato stato di ubriachezza di Kassen, infatti sono state raccolte plurime e convergenti ...Il tedesco alla guida del motoscafo che ha travolto e ucciso Umberto Garzarella e Greta Nedrotti sul lago di Garda è stato arrestato.Incidente sul lago di Garda: l'indagato, il 52enne tedesco che era alla guida del motoscafo, è stato fermato al Brennero ...