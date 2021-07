Incidente Garda | arrestato l’uomo alla guida del motoscafo La madre di Greta | “Neanche un animale si comporta così”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Le indagini sull’sul lago didel 19 giugno scorso, in cui hanno perso la vitaNedrotti e Umberto Garzanella, 25 e 37 anni, si arricchiscono di una nuova pagina con l’arresto del cittadino tedescodelche ha travolto e ucciso la coppia. I genitori della ragazza, figlia unica e prossimalaurea, non si danno pace: “unsi. La nostra vita è finita“.sul lago di, ...

Agenzia_Ansa : È stato arrestato Patrick Kassen, il 52enne che era alla guida del motoscafo che sabato 19 giugno ha travolto sul l… - RaiNews : Il tribunale di Monaco ha convalidato l'arresto chiesto dalla Procura di Brescia - _Carabinieri_ : Travolge con il suo motoscafo un’imbarcazione con a bordo due giovani, morti nell’incidente nautico nel lago di Gar… - Damiano_Pagani : RT @_Carabinieri_: Travolge con il suo motoscafo un’imbarcazione con a bordo due giovani, morti nell’incidente nautico nel lago di Garda: i… - micheladania : RT @ElioLannutti: Incidente sul lago di Garda, arrestato il 52enne tedesco alla guida del motoscafo. Velocità quattro volte superiore al li… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Garda

"Ha commesso violazioni così macroscopiche, specie per un navigante esperto quale Kassen, da rivelare un'assoluta incuranza ed anzi uno spavaldo disprezzo sia per al sicurezza del traffico navale, sia ...Sanzione di 2,6 mln di euro a una piattaforma del gruppo Glovo Articolo successivosul. Arrestato il tedesco che era alla guida del motoscafo Altre Newssul. Arrestato ...Incidente sul Garda, arrestato il tedesco alla guida del motoscafo: "Conclamato stato di ubriachezza". Cronaca - È stato fermato al Brennero mentre stava tornando volontariamente in Italia con il suo ...Bergamo: danneggiate due idroambulanze sul Lago d’Iseo. Un atto vandalico accaduto solo pochi giorni dopo l’incidente sul Garda in cui sono morti Umberto Garzarella e Greta Ne ...