Incidente al Prenestino | auto investe una coppia lui muore lei e grave

(Di lunedì 5 luglio 2021) TragicoalMarito e moglie investiti in via di Acqua Bullicante: lui è morto, leiin ospedale Tragicoalnella mattinata di oggi, lunedì 5 luglio. Un uomo di 77 anni è rimasto ucciso in unstradale avvenuto in via di Acqua Bullicante. L’anziano stava attraversando la strada insieme

Questo il bilancio del drammaticoverificatosi questa mattina in via Acqua Bullicante , nel quartieredi Roma . La coppia di anziani coniugi, riferisce la redazione di Roma Today ...APPROFONDIMENTI ROMA Roma,al: auto investe una coppia. Muore un uomo... L'Funivia del Faito, il video dei passeggeri sospesi nel vuoto:... ANCONA Violento scontro ...NAPOLI. Centauro 24enne fugge ad un controllo dei carabinieri perché senza casco, Rca e patente. Cade e finisce in manette. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato ...Un uomo di 77 è morto in un incidente questa mattina nel quartiere Prenestino, in via di Acqua Bullicante a Roma. È stato investito da un'auto insieme a sua moglie, ...