Incentivi auto - In arrivo altri 250 milioni: ipotesi bonus anche per chi acquista un usato Euro 6 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tutto pronto per la terza tornata di Incentivi: salvo sorprese dell'ultim'ora, con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto Sostegni bis - probabilmente attorno al 25 luglio - saranno disponibili altri 250 milioni di Euro per sostenere l'acquisto di auto a basse emissioni con rottamazione di vecchie vetture inquinanti, più altri 50 milioni per i veicoli commerciali. La novità rispetto al passato, però, riguarda la possibilità di usare i fondi anche per l'acquisto di auto usate di ultima generazione.

