Incentivi auto: dalle elettriche all’usato, le ipotesi del governo (Di lunedì 5 luglio 2021) In settimana ok alle modifiche. Per l'acquisto di euro 6 disponibili 250 milioni. Incentivi utilizzabili anche per l'usato non inquinante. Gli altri 50 milioni andranno per le vetture elettriche Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 5 luglio 2021) In settimana ok alle modifiche. Per l'acquisto di euro 6 disponibili 250 milioni.utilizzabili anche per l'usato non inquinante. Gli altri 50 milioni andranno per le vetture

Advertising

infoiteconomia : Incentivi auto: dall’elettriche all’usato, le ipotesi del governo - AStudiofabbri : RT @sole24ore: Incentivi auto: dall’elettriche all’usato, le ipotesi del governo - sole24ore : Incentivi auto: dall’elettriche all’usato, le ipotesi del governo - Italia_Notizie : Incentivi auto: dall’elettriche all’usato, le ipotesi del governo - fisco24_info : Incentivi auto: dall’elettriche all’usato, le ipotesi del governo: In settimana ok alle modifiche. Per l'acquisto d… -