Inaugurazione dei campi di bocce e rugby, la gioia e le stoccate politiche di Mastella (VIDEO) (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Un quartiere che nel 2015 ha sofferto per l’alluvione torna a rinascere con l’Inaugurazione del campo di bocce e di quello di rugby. Si tratta del complesso sportivo di via Campagna, nel popoloso Rione Ferrovia. Un complesso che torna a fiorire e che presto potrebbe avere anche la sorpresa dalla riapertura del PalaParente, ultimo pezzo di questo trittico. Serata fresca con tutte le cariche politiche e militari della provincia di Benevento a vivere un momento di ritorno alla normalità, nei limiti del possibile. Il diario della serata è partito con l’Inaugurazione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Un quartiere che nel 2015 ha sofferto per l’alluvione torna a rinascere con l’del campo die di quello di. Si tratta del complesso sportivo di via Campagna, nel popoloso Rione Ferrovia. Un complesso che torna a fiorire e che presto potrebbe avere anche la sorpresa dalla riapertura del PalaParente, ultimo pezzo di questo trittico. Serata fresca con tutte le carichee militari della provincia di Benevento a vivere un momento di ritorno alla normalità, nei limiti del possibile. Il diario della serata è partito con l’...

Advertising

anteprima24 : ** #Inaugurazione dei campi di bocce e rugby, la gioia e le stoccate politiche di #Mastella ... **… - italianoany : RT @aboubakar_soum: 'Siamo qui per lavorare per il bene di Canelli […] Non è perché siamo neri che veniamo presi la mattina per andare a la… - pressitalia : Campania Stories, oltre ottanta aziende per l’edizione 2021 - La stampa specializzata alla scoperta delle nuove ann… - MarcelloArresto : RT @Confindustria: Gli hub vaccinali in collaborazione pubblico-privato testimoniano la volontà delle #imprese di mettersi a disposizione d… - CPettiti : RT @Basilicata_Tur: -