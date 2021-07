In salvo lo speleologo ferito nella grotta a 2000 metri (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ salvo lo speleologo di Roveredo in Piano rimasto in grotta ferito tutta la notte. Lo han tenuto al riparo dalla pioggia fino a poco dopo le sei del mattino a cinque metri dall’uscita, mentre il padre è stato fatto uscire e ha atteso a Casera Lodina quando è arrivato il cambio degli speleologi.La grotta si è rivelata più complessa del previsto perché costituita da serie di pozzi dei quali l’ultimo in alto molto franoso, quello in cui doveva avvenire la distruzione. Il ferito era sette metri sotto la strettoia e non poteva essere spostato perché non c’era ... Leggi su udine20 (Di lunedì 5 luglio 2021) E’lodi Roveredo in Piano rimasto intutta la notte. Lo han tenuto al riparo dalla pioggia fino a poco dopo le sei del mattino a cinquedall’uscita, mentre il padre è stato fatto uscire e ha atteso a Casera Lodina quando è arrivato il cambio degli speleologi.Lasi è rivelata più complessa del previsto perché costituita da serie di pozzi dei quali l’ultimo in alto molto franoso, quello in cui doveva avvenire la distruzione. Ilera settesotto la strettoia e non poteva essere spostato perché non c’era ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato tratto in salvo lo speleologo di 22 anni rimasto bloccato in una grotta in provincia di Pordenone. Il raga… - liberenotizie : Speleologo bloccato in grotta a 2000 metri, ferito ma salvo. Adnkronos - ultimora - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato tratto in salvo lo speleologo di 22 anni rimasto bloccato in una grotta in provincia di Pordenone. Il ragazzo ha… - UdineseTV : In salvo lo speleologo rimasto nella grotta tutta la notte - - lifestyleblogit : Speleologo bloccato in grotta a 2000 metri, ferito ma salvo - -